Francia: Girard si dimette da carica di consigliere municipale a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex vicesindaco di Parigi Christope Girard si è dimesso dalla carica di consigliere municipale della capitale francese, dopo l’apertura di un’inchiesta per stupro. Lo riferisce il quotidiano “Le Monde”. “Per il bene e la stabilità della maggioranza nel consiglio di Parigi, ho proposto alla sindaca Anne Hidalgo e a Remi Feraud, presidente del gruppo Parigi in comune, di prendermi del tempo per prepararmi a difendermi al meglio nel contesto dell’indagine preliminare”, ha detto Girard. (segue) (Frp)