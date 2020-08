Francia: Girard si dimette da carica di consigliere municipale a Parigi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procura di Parigi ha aperto un'inchiesta per "stupro" al fine di esaminare le accuse mosse contro l'ex vicesindaco di Parigi, Christophe Girard, da un uomo citato dal “New York Times”. Lo ha annunciato oggi il procuratore Rémy Heitz. L'inchiesta è stata affidata alla procura che si occupa di tutela dei minori. " Le indagini (...) cercheranno di determinare con esattezza se i fatti denunciati possano caratterizzare un reato e se, visto il tempo trascorso, sia maturato il termine di prescrizione per l'azione penale", ha precisato il procuratore in un comunicato stampa. L’uomo che accusa Girard, Aniss Hmaid, 46 anni, ha detto al quotidiano statunitense di essere stato coinvolto con la forza da Girard in una relazione violenta quando si sono conosciuti in Tunisia. All’epoca Hmaid aveva 15 anni. L'ex vice sindaco, costretto a dimettersi per i suoi legami con il controverso scrittore Gabriel Matzneff, ha definito le accuse "gravi" e "infondate" e le ha contestate "con la massima fermezza". (Frp)