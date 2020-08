Brasile: ambasciata d'Italia presenta edizione online del Festival del cinema "8 e ½" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli spettatori avranno accesso a un'ampia varietà di titoli, recenti o che hanno già raccolto successo in Italia e all'estero nell'ultimo periodo. Prima della proiezione ci sarà una presentazione da parte di registi o attori, appositamente preparata per l'occasione. Nove produzioni sono inedite nei cinema brasiliani. Assicurazioni Generali sono sponsor dell'evento. Il festival ha il supporto oltre che dell'ambasciata d'Italia, anche degli Istituti Italiani di cultura di Rio de Janeiro e San Paolo, del Consolato generale di Rio de Janeiro e San Paolo, del consolato di Belo Horizonte e dell'Istituto Luce Cinecittà, e il supporto culturale della Bonfilm. (Com)