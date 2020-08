Difesa: missione italiana in Libano, donati strumenti sanitari specialistici a poliambulatorio Tura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre strumenti specialistici ad alta precisione, indispensabili per un'accurata osservazione e ispezione dei bulbi oculari, sono stati donati dal contingente italiano in Libano al poliambulatorio di Tura, località di circa cinquemila abitanti a pochi chilometri da Tiro. Come riferisce un comunicato, la strumentazione consentirà ai medici oculisti della struttura sanitaria di effettuare approfonditi esami diagnostici oftalmologici, individuando precocemente eventuali patologie anche nei pazienti ospedalizzati, non ultima la congiuntivite virale da coronavirus, sintomo precoce della malattia, difficilmente identificabile rispetto alle comuni e molto diffuse congiuntiviti. "Gli occhi e in particolare la congiuntiva", spiega il tenente colonnello Lucius Occhiolini, medico del contingente italiano, "possono essere una porta di ingresso per il coronavirus che viene poi trascinato tramite le vie di deflusso delle lacrime all'interno del naso e della gola. Molto spesso questa manifestazione rappresenta il primo segno di una infezione e pertanto va precocemente riconosciuta". (segue) (Com)