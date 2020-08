Coronavirus: Piemonte, 27 nuovi contagiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono soltanto otto i guariti segnalati dal bollettino odierno della Regione contro i 27 nuovi casi di contagio. In Piemonte torna il trend negativo sulla situazione Covid. I contagiati hanno di nuovo superato i guariti e questa volta non si parla di una distanza minima. In più la Regione deve fare i conti con un nuovo decesso e l'aumento dei ricoverati, che passano da 80 a 85. Aumentano anche le terapie intensive, +1 rispetto a ieri. I tamponi diagnostici finora processati sono 540.445 di cui 296.626 risultati negativi. (Rin)