Albania: ministro Istruzione, le scuole riapriranno a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le scuole dell'Albania riapriranno a settembre: lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione di Tirana, Besa Shahini. Secondo quanto spiegato, gli alunni saranno divisi in piccoli gruppi per seguire le lezioni, che dovrebbero tenersi sia la mattina che il pomeriggio in modo da evitare il sovraffollamento e contenere la diffusione del Covid-19. Shahini ha citato i risultati di un sondaggio per sostenere la decisione del governo di riaprire le scuole nonostante il Covid-19, evidenziando che l'87 per cento degli studenti e dei genitori intervistati si è detto favorevole a questo passo ed alla fine dell'apprendimento online. In Albania oggi sono stati registrati 155 nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, segnando il record dall'inizio della pandemia. (Alt)