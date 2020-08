M5s: Gallo, bene Crimi ma ora va riscritto lo statuto del Movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alcune debolezze del M5s e qualche passaggio di scarsa trasparenza nel M5s è frutto dell'assenza di organizzazione e struttura capillare e territoriale che manca". Lo ha scrive sul blog de Il fatto quotidiano il deputato del M5s Luigi Gallo che ha aggiunto: "E ormai tutti i portavoce nazionali, locali e attivisti chiedono una struttura ramificata già prima dello statuto del 2018. Crimi sta facendo il meglio del suo lavoro e sta cercando di rendere i processi più condivisi possibili, abbiamo ridato centralità e credibilità dell'Italia in Europa, stiamo ponendo le basi per una riconversione economica che crea posti di lavoro e Pil con misure strategiche come l'Eco Bonus al 110%, gli invisibili di questo Paese ritornano a riconquistare dignità". Gallo ha agguinto: "Tutte le iniziative politiche del 2020, dal sostegno ai lavoratori, alla liquidità alle imprese, ai 6 miliardi investiti nella scuola sono obiettivi precisi di un movimento che investe in conoscenza e capitale umano e in questi mesi emerge chiara l'impronta di un governo di cui il M5s è protagonista principale". (segue) (Ren)