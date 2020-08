M5s: Gallo, bene Crimi ma ora va riscritto lo statuto del Movimento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quindi il deputato Gallo ha scritto: "Lo statuto del M5S che accentra i poteri in una sola persona va riscritto perché gli strumenti che si ritrova lo stesso Crimi non sono adeguati a rispondere a tutte le emergenze politiche impreviste, visto che sia per una votazione importante come quella di Ferragosto che per la certificazione di una lista comunale del M5ss nel più piccolo Paese della nostra penisola è nelle mani di una sola persona, mentre il M5s ha bisogno di organi collegiali, comitati decisionali e reti territoriali suddividendo responsabilità precise e questo possiamo farlo solo con gli stati generali". Infine Gallo ha concluso: "Scegliendo anche che la piattaforma Rousseau passi sotto il controllo diretto del Movimento, in modo chiaro, trasparente e democratico" (Ren)