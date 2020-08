Turchia: sondaggio Metropoll, coalizione di governo al 39,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se la Turchia votasse in questi giorni per le elezioni parlamentari la prima formazione politica sarebbe il partito Giustizia e sviluppo (Akp) del presidente Recep Tayyip Erdogan, che otterrebbe il 33,2 per cento dei voti. La coalizione di governo formata insieme al partito del Movimento nazionalista (Mhp) totalizzerebbe il 39,2 per cento. E' quanto emerge da un sondaggio "Metropoll" condotto in Turchia nel mese di luglio 2020. Tra le forze d'opposizione soltanto il Partito popolare repubblicano (Chp) supererebbe la soglia dei 10 punti percentuali, raggiungendo il 20,5 per cento dei consensi. Questa situazione consentirebbe al partito del presidente Erdogan, se lo sbarramento fosse ripristinato per i soli partiti, di ottenere la maggioranza senza dover ricorrere a coalizioni. Secondo il sondaggio le forze di opposizione al governo di Erdogan totalizzerebbero in tutto il 39,5 per cento dei consensi. (Tua)