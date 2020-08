Messina: Fapi, riaprire attività, non sprecare presenza dei turisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante la presenza di tanti turisti a Messina, nel weekend di ferragosto, tante attività commerciali hanno scelto di restare chiuse mancando di fatto ad un appuntamento fondamentale con la ripresa economica. Quella di rimanere con le serrande abbassate nel centro di Messina, si è rivelata una scelta incomprensibile di cui davvero non abbiamo compreso le ragioni, anche perché si è data l'immagine di una città poco accogliente e non attenta ad intercettare le opportunità offerte dalla presenza turistica". Lo dichiara, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "Sarebbe stato opportuno, invece, – aggiunge il leader della Fapi - utilizzare la presenza dei visitatori giunti in città per rilanciare le attività del comparto dei servizi e del commercio, considerate le pensanti perdite registrate nei mesi scorsi a causa dalla pandemia. Rivolgiamo - conclude Sciotto - un forte appello a tutti gli artigiani, commercianti e piccoli imprenditori della città di Messina, affinché tornino al loro lavoro con passione ed impegno, perché solo guardando con fiducia al futuro è possibile riavviare la crescita economica ed occupazionale". (Com)