Fase 3: Zanettin (FI), costo guanti monouso lievita perché aziende importatrici vessate

- "Oggi gli operatori del settore, Rsa e Rsd, denunciano pubblicamente l'aumento spropositato, fino a cinque volte, del costo dei guanti monouso. C'è però da chiedersi se la struttura commissariale della protezione civile abbia fatto, in questi mesi di emergenza, tutto il possibile per garantire all'Italia un adeguato approvvigionamento". Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia Pierantonio Zanettin. "La produzione di questi prodotti è concentrata in pochi paesi del sud est asiatico: Cina, Malesia, Vietnam, Indonesia. Le aziende importatrici, come la Bericah spa, di Vicenza, a loro volta anziché essere supportate, vengono vessate. I guanti, oggetto di importazione, vengono sequestrati in dogana e confiscati, come denunciato nella interpellanza parlamentare discussa nell'aula di Montecitorio il 17 luglio scorso - aggiunge -. La struttura commissariale ha rifiutato di aprire un tavolo di concertazione con le aziende importatrici. In queste condizioni è inevitabile che i costi lievitino oltremisura". (Com)