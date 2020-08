Usa-Cina: gli analisti fiduciosi sulla tenuta dell’accordo commerciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Finora, tuttavia, le importazioni cinesi non si sono neanche avvicinate a quella cifra. Fatto che, secondo il governo di Pechino, è legato all’impatto economico e commerciale della pandemia di coronavirus. Dall’altra parte, osserva il sito d’informazione Usa “Axios”, i negoziati commerciali sono l’unico fronte sul quale l’amministrazione del presidente Donald Trump è impegnato con Pechino a livello diplomatico. Proprio in un’intervista con “Axios”, infatti, Trump ha affermato lo scorso giugno che i negoziati in corso sono una delle ragioni per la quale gli Stati Uniti hanno atteso a lungo prima di varare sanzioni contro gli abusi di diritti umani che sarebbero stati commessi da funzionari del Partito comunista cinese nello Xinjiang. “Al momento un accordo di Fase due non sembra essere sul tavolo. Lo stesso Trump ha detto che non ci sta pensando. Il focus, quindi, è sulla conservazione dell’accordo di Fase uno, con l’obiettivo di fare in modo che entrambe le parti mantengano i loro impegni”, spiega “Axios”. Gli analisti finanziari ritengono che l’ottimismo degli investitori sulla tenuta dell’accordo commerciale della Cina sia uno dei fattori dietro le buone performance degli indici azionari Usa negli ultimi giorni. (Nys)