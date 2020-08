Milano: Comazzi (FI), se Sala non si candida batosta per il Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi il 'Fatto' tratteggia uno scenario che chi conosce bene Milano sospettava da tempo: il sindaco Sala starebbe pensando di rinunciare alla ricandidatura per ottenere ruoli prestigiosi e ben più remunerativi" afferma Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale. "Se il retroscena dovesse corrispondere al vero - prosegue - per il Pd milanese sarebbe l'ennesimo smacco: dopo aver accettato l'allora candidato di Renzi alle primarie, ora i dem dovrebbero fare i conti con un primo cittadino che non ha mai preso la tessera del partito e che, alla vigilia delle amministrative, migrerebbe verso altri lidi". "Questo scenario testimonia ancora una volta - conclude Comazzi - il pessimo stato di salute del Pd, che si appresta a ricevere una sonora batosta elettorale". (Rem)