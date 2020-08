Roma: incendio in zona Cecchignola, chiusa via Appia antica e stazione Torricola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, intorno alle 16 si è sviluppato incendio di sterpaglie in via di Torricola, zin Cecchignola. E' stato necessario l'intervento delle pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale del VIII gruppo Tintoretto e del Gpit, Gruppo pronto intervento traffico, per la messa in sicurezza della zona, e per la gestione della viabilità. Da poco la Polizia locale ha dovuto chiudere la strada in entrambe le direzioni da via Appia Antica alla stazione di Torricola. Interrotta anche la tratta ferroviaria. Sul posto oltre alla polizia locale, il personale dei vigili del fuoco e della protezione civile per le operazioni di spegnimento.(Rer)