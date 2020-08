Commercio: Palozzi (Cambiamo), preoccupante e grave la situazione a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Continuiamo ad essere molto preoccupati per la grave e pesante situazione del commercio capitolino, negli ultimi mesi messo ulteriormente in ginocchio dalle nefaste conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio ed esponente nazionale di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. "Una situazione assai delicata, aggravata anche dalla incapacità delle istituzioni locali e nazionali di dare ossigeno alle aziende e applicare provvedimenti efficaci per risollevarne le economie. Auspichiamo dunque che il Comune di Roma e il governo nazionale ascoltino con attenzione il monito lanciato oggi dal presidente dell'Aeper, l’Associazione esercenti pubblici esercizi di Roma, secondo cui potrebbero essere ben 5mila gli esercizi commerciali non in grado di riaprire nel 2021. Serve un piano di rilancio che preveda investimenti, sburocratizzazione amministrativa e alleggerimento della pressione fiscale. Bisogna fare presto”, conclude Palozzi.(Com)