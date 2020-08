Milano: Stocco (ss.Paolo e Carlo), oggi prevediamo di arrivare a 350 tamponi eseguiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi primo giorno prevediamo di arrivare a 350 tamponi eseguiti. Non posso che ringraziare tutto il personale dei Santi Paolo e Carlo che, ancora una volta, ha dimostrato preparazione, dedizione e rapidità nell'organizzare e gestire un servizio così cruciale per i cittadini di Milano e della Lombardia. Aperti dalle 8 alle 20 da lunedì a venerdì, per oltre 300 tamponi/giorno prenotati sul sito di ATS Milano". Lo scrive sul proprio profilo Facebook Matteo Stocco, direttore generale dell'asst Santi Paolo e Carlo di Milano. (Rem)