Pd-M5s: Zingaretti, su esito votazione Rousseau molta malizia

- "Con la scelta compiuta tutti insieme un anno fa di varare il nuovo governo ci siamo posti il tema di garantire una nuova maggioranza per archiviare l'asse che si era determinato dopo il voto. Mettere in campo politiche per salvare il Paese e favorire l’evoluzione del Movimento 5 Stelle dentro un nuovo bipolarismo. Forze politiche diverse ma alleate". Lo scrive il segretario del Pd Nicola Zingaretti su Facebook. "Questo era ed è il nostro obiettivo - sottolinea -. Il Pd c’è stato, combattendo con le sue idee e le personalità che esprime. Sull'esito della votazione nella piattaforma Rousseau da parte della base del Movimento 5 Stelle si sta invece generando troppa confusione. Non sempre senza malizia e, spesso, con una buona dose di strumentalità si fanno ricostruzioni fuorvianti". (segue) (Rin)