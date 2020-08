Pd-M5s: Zingaretti, su esito votazione Rousseau molta malizia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A meno che siamo arrivati al punto di augurarci che sarebbe meglio avere i partiti nostri alleati tutti contro nei territori, nelle battaglie per i sindaci e i presidenti di Regione - osserva -. Alleati e non avversari. Ripeto: è quanto abbiamo detto dal primo giorno. Proprio perché forti delle nostre idee, vogliamo farle vincere nei processi reali, politici e sociali che ci sono e non solo declamarle nelle interviste e nei tweet. Questo impegno è molto più complesso e impegnativo ma è molto più utile all'Italia. Tra poche settimane si vota in molte Regioni con alleanze larghe e il Pd sostiene gli unici candidati in grado di sconfiggere le destre garantendo il buon Governo e con la squadra dei ministri siamo impegnati a presentare nei tempi previsti i progetti italiani per la rinascita. Anche su questo abbiamo messo in campo le nostre priorità: scuola, sanità, lavoro e progetti per la rinascita legati al Recovery Fund credibili. Sono convinto che questo debba essere l'impegno di tutte e tutti fino ad allora. Partito a vocazione maggioritaria è questo: avere una proposta per il Paese e l'impegno quotidiano per attuarla nella società e nella proposta politica", conclude. (Rin)