Svezia: fondi governativi insufficienti per coprire costi gestione regionale pandemia coronavirus

- I costi di gestione della pandemia di coronavirus in Svezia a livello regionale potrebbero superare il volume di fondi stanziati dal governo per l’emergenza. Lo riferisce l’emittente radiofonica “Radio Sverige”. Le autorità di Stoccolma hanno destinato 5 miliardi di corone svedesi (circa 484 milioni di euro) per la gestione dell’epidemia, pur specificando di poter coprire le spese ulteriori affrontate dalle regioni e dalle municipalità a causa del coronavirus.(Sts)