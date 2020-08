Oman: sultano nomina Badr al Busaidi nuovo ministro degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sultano dell'Oman, Haitham bin Tariq, ha nominato Badr al Busaidi nuovo ministro agli Affari esteri del sultanato in sostituzione di Yusuf bin Alawi, per più di vent'anni a capo della diplomazia di Mascate. Lo riferiscono fonti stampa omanite, riportate dall'emittente saudita "Al Arabiya". Il sultano bin Tariq ha emesso oggi 28 decreti che introducono modifiche nella struttura e composizione dei ministeri e ne istituiscono di nuovi, nel quadro di un generale piano di modernizzazione dell'apparato amministrativo. Tra i cambiamenti più importanti la nomina di Busaidi, in precedenza Segretario generale del ministero degli Esteri, e la nomina di Taymur bin Asaad bin Tariq al Busaid a presidente della Banca centrale del sultanato. I decreti di Haitham bin Tariq introducono anche un nuovo ministero della Cultura, dello Sport e dei Giovani e unificano in un solo dicastero il ministero della Giustizia e il ministero degli Affari legali, oltre a modificare le denominazioni di vari altri dicasteri. (Res)