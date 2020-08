Mali: tentato golpe, governo fa appello al dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Mali segue con grande attenzione quanto sta accadendo nel paese e fa appello a un "dialogo fraterno per appianare tutte le incomprensioni". È quanto si legge in un comunicato a firma del primo ministro Boubou Cissé diffuso sulla pagina Facebook del premier maliano in risposta al tentativo di colpo di stato in atto nel paese. “Le agitazioni constatate traducono una certa frustrazione che può avere delle cause legittime. Non ci sono motivazioni che valgano azioni il cui esito incerto può portare a danneggiare il paese”, si legge. Il governo, prosegue il comunicato, “fa appello alla ragione e al senso patriottico e chiede di fare tacere le armi. Non vi è alcun problema la cui soluzione non possa essere trovata attraverso il dialogo”. (segue) (Res)