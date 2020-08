Rifiuti: Ama, servizio regolare su tutto territorio, assenze personale in linea con periodo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le attività di igiene urbana si stanno svolgendo con regolarità in tutti i quadranti della città. Anche nella settimana di ferragosto (10-16) Ama, attraverso il lavoro delle 55 sedi di zona e delle 5 autofficine presenti sul territorio capitolino, ha assicurato i servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti avviando a trattamento circa 12.600 tonnellate di materiali indifferenziati (+100 tonnellate rispetto a periodo equivalente dello scorso anno)". Lo riferisce Ama in una nota aggiungendo che "La percentuale di personale presente in servizio e il tasso medio di assenze, al netto di effetti i dovuti alle norme nazionali per Covid 19, sono in linea con quelli relativi ad analogo periodo degli scorsi anni. Anche per questa estate l’azienda così come è prassi per le altre realtà che erogano servizi pubblici essenziali, ha preventivamente predisposto un piano ferie del proprio personale teso ad assicurare la continuità delle attività di igiene urbana in città anche nei mesi di luglio e agosto. Nello specifico delle 3 sedi territoriali presenti nel municipio X va evidenziato che, nelle giornate comprese tra il 10 e il 17 agosto, si è registrato un tasso medio di presenza del personale (al netto di assenze per ferie, malattie, legge 104 e altre motivazioni) pari a circa il 65 per cento. Proprio in questo quadrante, che si caratterizza per l’incremento delle presenze di romani e turisti durante la stagione estiva, va sottolineato che la percentuale di assenza per ferie rilevata nello stesso periodo si attesta al 20 per cento. Sono quindi assolutamente privi di qualsiasi fondamento i dati riportati e diffusi ieri e questa mattina secondo cui al momento sarebbe in servizio solo il 35-45 per cento della forza lavoro Ama", conclude l'azienda commentando le dichiarazioni dell'assessore all'ambiente del municipio Roma X Alessandro Ieva.(Com)