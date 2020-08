Torino: controlli a Barriera di Milano, un arresto per stalking e una denuncia per ricettazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un arresto per stalking e una denuncia per ricettazione. È questo il bilancio dell'operazione straordinaria svolta ieri sera dal commissariato Barriera di Milano assieme al Reparto Mobile di Torino. L'intervento si è concentrato nella zona di largo Giulio Cesare. Qui gli agenti hanno beccato una nigeriana di 25 anni che era in possesso di una somma di oltre 20 Mila euro in contanti senza giustificazione e con sé aveva anche 8 grammi di marijuana. È stata denunciata per ricettazione. Alle 22:30 invece, i poliziotti sono stati avvicinati da una passante che ha segnalato di aver assistito ad un litigio animato fra una coppia alla fermata del tram, conclusa con una percossa ai danni della donna. I poliziotti si sono recati immediatamente sul posto ed hanno trovato la vittima, seduta sulla pensilina, in lacrime, mentre un uomo si allontanava a passo svelto. Gli agenti hanno fermato il soggetto, un cittadino egiziano sulla sessantina, e soccorso la sua ex compagna. Nel contesto della denuncia sono emersi maltrattamenti e comportamenti persecutori da parte del cittadino egiziano nei confronti della donna, soprattutto nell'ultimo periodo, da quando si erano lasciati in seguito al suo arresto nel marzo 2019, e mai denunciati per timore di ritorsioni. L'uomo è stato arrestato per stalking.(Rpi)