Migranti: Gelmini, governo ha sottovalutato emergenza

- "Continuano, dalla Sardegna alla Sicilia, le fughe di migranti irregolari dai centri di prima accoglienza, divenuti ormai una sorta di 'terra di nessuno'.Il governo aveva annunciato, anche in Parlamento, iniziative per rafforzare la sicurezza degli hotspot e per garantire quella dei cittadini e dei territori". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Gli episodi di questi ultimi giorni stanno, invece, smentendo ancora una volta i ministri Lamorgese e Di Maio - sottolinea -. Palazzo Chigi ha sottovalutato l'impatto dell'immigrazione clandestina su un Paese già in difficoltà per l'emergenza Covid, ed ha causato una nuova crisi sanitaria legata ai tanti positivi al Coronavirus che senza alcun controllo arrivano quotidianamente nelle nostre coste. Serve una presa di posizione chiara dell'esecutivo, basta lassismo e approssimazione".(Com)