Ucraina: governo reintroduce dazi speciali su combustibile importato dalla Russia

- Il consiglio dei ministri dell’Ucraina ha reintrodotto dazi speciali su gas liquefatto, gasolio e carbone, ad eccezione dell'antracite e del carbone da coke, forniti dalla Russia. Come riferisce l’agenzia di stampa “Unian”, il governo ucraino ha imposto dazi del 4 per cento sui distillati pesanti (gasoli) importati dalla Russia tramite oleodotti. Un ulteriore dazio, pari al 3 per cento, è invece imposto su alcuni tipi di gas liquefatti e idrocarburi. Il governo ha infine imposto un dazio speciale del 65 per cento sulle importazioni di carbone.(Rum)