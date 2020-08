Israele-Sudan: premier Netanyahu, tutta la regione trarrà beneficio da accordo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un eventuale accordo di pace fra Israele e Sudan apporterà benefici a tutta la regione, e i due paesi potranno "costruire insieme un futuro migliore per tutti i popoli dell'area". Lo riferisce un comunicato del primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, riportato dai media locali. Il comunicato di Netanyahu giunge a commento delle dichiarazioni fatte oggi dal portavoce della diplomazia di Khartoum, Haidar Badawi Sadiq, sui contatti in corso fra i due paesi per la firma di un accordo di pace. Anche il ministro degli Esteri israeliano, Gabi Ashkenazi, ha commentato positivamente le dichiarazioni di Sadiq sul suo profilo Twitter, ricordando che nella conferenza di Khartoum, tenutasi tra il 29 agosto e il primo settembre del 1967, il Sudan si era opposto al riconoscimento e alla pace con Israele. Ashkenazi ha poi aggiunto che "l'attività diplomatica di Israele sta creando nuove e importanti opportunità" e che continuerà a discutere con la controparte sudanese il "miglioramento delle relazioni" fra i due paesi, per poter firmare un accordo di pace che rispetti gli interessi di entrambe le parti. Mentre le autorità israeliane accolgono con favore le dichiarazioni della diplomazia sudanese, un membro del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina, Hanan Ashrawi, ha condannato l'eventuale accordo fra Khartoum e Israele, lamentando l'assenza del "popolo rivoluzionario del Sudan". (Res)