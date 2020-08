Romiti: Berlusconi, uno dei manager più prestigiosi del dopoguerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi in una nota afferma: "Ho appreso con dolore la notizia della scomparsa di Cesare Romiti. Alla guida della Fiat è stato certamente , uno dei protagonisti del mondo dell’impresa italiana". Il suo nome rimarrà per sempre legato alla 'marcia dei quarantamila', che per la prima volta mise in discussione lo strapotere di un sindacato come la CGIL legato alla vecchia ideologia comunista, creando le condizioni per un sistema di relazioni industriali più adeguato ad un paese dell’Europa e dell’Occidente. Esprimo ai suoi figli i sensi della mia stima e dell’amicizia che mi legava a lui". (Com)