Mali: governo francese condanna con fermezza "ammutinamento" in corso

- Il governo francese “condanna con fermezza” l’ammutinamento militare in corso in Mali e “riafferma con forza il suo pieno sostegno alla sovranità e alla democrazia maliana”. È quanto si legge in una dichiarazione diffusa dal ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian, in risposta al tentativo di colpo di stato in corso nel paese. Parigi "condivide pienamente la posizione espressa dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale, che chiede il mantenimento dell'ordine costituzionale e sollecita i militari a tornare senza indugio nelle loro caserme". (segue) (Frp)