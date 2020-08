Ciclismo: al via europei su strada in Francia, oggi le convocazioni per gli atleti azzurri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da lunedì 24 a venerdì 28 agosto la località transalpina di Plouay (Francia), situata nel cuore della Bretagna nel distretto del Morbihan da sempre profondamente legata al ciclismo, ospiterà la rassegna continentale su strada dedicata alle categorie juniores, U23 ed élite (uomini e donne)". Lo ha reso noto la Federazione ciclistica italiana: "In tutto saranno assegnati tredici titoli europei. Nella giornata di apertura in programma tutte le prove a cronometro, a seguire le gare in linea con gli uomini élite mercoledì 26 agosto, le donne élite giovedì 27 agosto ed il Mixed Relay in calendario venerdì 28 agosto. Nella giornata di oggi sono state diramate le convocazioni delle Nazionali Juniores, Under 23 ed Elite". (Ren)