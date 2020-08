I fatti del giorno – Medio Oriente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iraq-Usa: primo ministro iracheno Al Kadhimi oggi in visita a Washington - Il primo ministro dell’Iraq, Mustafa al Kadhimi, è partito oggi per una visita ufficiale a Washington, negli Stati Uniti. Lo riferisce un comunicato del governo di Baghdad, riportato dall’agenzia di stampa irachena “Ina”. Secondo il comunicato il premier Al Kadhimi incontrerà giovedì il presidente statunitense Donald Trump, e nel corso dell’incontro discuterà il rafforzamento delle relazioni bilaterali fra Baghdad e Washington, oltre ad affrontare gli ultimi sviluppi politici sulla scena regionale. Durante la visita il primo ministro Al Kadhimi incontrerà anche altri funzionari statunitensi di primo piano con cui discuterà il rafforzamento della collaborazione bilaterale fra i due paesi in numerosi settori, soprattutto sicurezza, economia e sanità. Secondo le anticipazioni fornite negli scorsi mesi dalla stampa irachena, al centro dei colloqui fra Al Kadhimi e i funzionari statunitensi dovrebbero esserci il futuro della presenza Usa in Iraq, dopo che recentemente è stato raggiunto un accordo per ridurre nei prossimi mesi il numero di truppe statunitensi di stanza nel paese, e lo stato dell’economia irachena. (Res)