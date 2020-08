I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Maduro, Assemblea nazionale costituente cesserà funzioni a dicembre - Il presidente del venezuela, Nicolas Maduro, ha assicurato che la Assemblea nazionale costituente (Anc), il parlamento espressione delle forze di governo, cesserà le sue funzioni a fine 2020. Il governo ha indetto per dicembre le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea nazionale (An), il parlamento oggi controllato dalle opposizioni, le cui funzioni sono state attribuite in via transitoria all'Anc. "L'Assemblea nazionale costituente funzionerà fino a dicembre, come ha deciso la stesso Aula in modo autonomo e utilizzando i suoi poteri", ha detto Maduro in un collegamento video con i dirigenti del Partito socialista unito del Venezuela (Psuv), ritrasmesso da "Vtv". I dettagli della fine del mandato, e con un bilancio dei lavori sin qui compiuti, saranno presto resi noti dal presidente dell'Anc, Diosdado Cabello, ha aggiunto Maduro. (segue) (Res)