- Brasile: coronavirus, da Banca di sviluppo dell'America latina prestito di 350 milioni di dollari - La Banca di sviluppo dell'America latina (Caf) ha approvato un prestito da 350 milioni di dollari in favore del ministero dell'Economia del Brasile. I fondi saranno impiegati per finanziare le misure messe in campo per affrontare la crisi causata dalla pandemia del nuovo coronavirus. Il finanziamento integrerà le azioni governative in corso che riducono l'impatto sui settori economici e sociali più vulnerabili, in particolare il pagamento dei bonus di emergenza da 600 real (90 euro) al mese per i lavoratori precari. "Con questo prestito, la Caf intensifica il suo impegno in Brasile promuovendo la disponibilità di risorse pubbliche per far fronte agli impatti economici e sociali generati dalla pandemia, attraverso il pagamento di aiuti di emergenza ai cittadini più vulnerabili del Paese", ha detto il presidente esecutivo, Luis Carranza Ugarte. (segue) (Res)