I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia-Usa: coronavirus, da Washington 42 milioni per sistema sanitario - Gli Stati Uniti destineranno 42 milioni di dollari al sistema sanitario della Colombia, nel contesto dell’emergenza coronavirus. Lo ha annunciato ieri durante una visita nel paese il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Robert O’Brien. Washington, riferisce “El Espectador”, ha anche annunciato uno stanziamento di 10 milioni per le piccole imprese e 2 milioni di aiuti alimentari. “Aiutiamo i nostri amici nei tempi difficili”, ha detto il consigliere statunitense. (segue) (Res)