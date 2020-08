I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: coronavirus, governo chiede misure per vaccini anche a paesi sotto sanzioni - Il ministro degli Esteri del Venezuela, Jorge Arreaza, ha avvertito del rischio che le sanzioni economiche internazionali possano privare alcuni paesi dall'accesso ai vaccini contro il nuovo coronavirus cui si sta lavorando. In una riunione che la Celac (Comunità degli stati latinoamericani e dei Caraibi) ha dedicato all'emergenza sanitaria, Arreaza ha chiesto "di considerare meccanismi contro le misure coercitive unilaterali che garantiscano l'accesso a medicinali e vaccini anche per paesi come Venezuela e Cuba". Ai suoi omologhi in collegamento virtuale, il ministro venezuelano ha parlato di momenti di necessaria "unità, al di là di qualsiasi differenza politica e ideologica", pluadendo all'accordo con la casa farmaceutica AstraZeneca per produrre un promettente vaccino in Messico e Argentina, e la successiva distribuzione in tutta la regione latinoamericana. Arreaza, dopo aver ricordato che fu proprio "grazie, o a causa delle sanzioni" che AstraZeneca ha deciso di lasciare il Venezuela, ha sottolineato l'importanza di altri processi sperimentali in corso, a partire dal vaccino annunciato dalla Russia, lo "Sputnik V", per non tacere delle "capacità scientifiche della Cina". (segue)Brb (Res)