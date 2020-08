I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus: infettivologo Bassetti, nuovo lockdown inutile, impariamo a convivere - Il virus oggi fa meno paura e una nuova chiusura sarebbe davvero inutile". Lo ha scritto su Facebook l'infettivologo Matteo Bassetti, professore presso l'Università di Genova. "Con questo virus dovremo imparare a convivere, ma senza creare troppo allarmi­smo - ha spiegato Bassetti - La situazione sanitaria e ospedaliera è meno grave rispetto ai mesi del lockdo­won. Le previsioni di crescita nessuno le confuta, ci sono i rientri dall'estero, dalle vacanze, l'aumento del numero dei tamponi effettuati. I contagi ovviamente cresceranno, ma è importante capire che contagio non significa malattia. Non stanno aumentando i ricoveri, che rappresentano l’unica vera emergenza". L'infettivologo ha insistito sull'importanza di usare le mascherine, lavarsi spesso le mani ed evitare assembramenti, aggiungendo che "Un nuovo lock­down non servirebbe a nulla" e non ci sarebbero "evidenze scientifiche" a sostegno della nuova chiusura. "Oggi la situazione è molto diversa rispetto allo scorso marzo-aprile - ha rilevato Bassetti - Ci sono molti asintomatici. Chi contrae il virus non si ammala automaticamente in modo terribile, a livello mondia­le la letalità sta tendendo alla di­minuzione. Sembra una malattia diversa, probabilmente perché sia­mo diversi noi: la intercettiamo meglio, siamo diventati più bravi a trattarla. Questo è un virus con cui dovre­mo imparare a convivere, rispet­tandolo e rispettandoci. Starà con noi ancora per molto". L'infettivologo ha poi concluso ricordando nuovamente le regole basilari dell'igiene e del distanziamento "ma senza tutto questo allarmismo". (segue) (Rin)