I fatti del giorno - Italia (3)

- Scuola: Azzolina, 3,6 milioni di euro per il Comune e la Provincia di Alessandria per la sicurezza - Ho firmato il decreto per lo stanziamento di oltre 3,6 milioni di euro per il Comune e la Provincia di Alessandria, per il ripristino delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici dopo il violento nubifragio che ha colpito quell’area all’inizio di agosto. Lo scrive su Facebook la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina. "Con queste risorse gli Enti Locali potranno subito fare gli interventi e assicurare il diritto allo studio a tutte le studentesse e a tutti gli studenti in vista della ripresa di settembre. La sicurezza delle scuole è una nostra priorità. Sull’edilizia stiamo lavorando fin dall’inizio del mio mandato per sbloccare risorse e velocizzare gli interventi", aggiunge. (segue) (Rin)