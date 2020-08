Trasporti: assessore Roma, in corso manutenzione straordinaria in stazione metro Eur Fermi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche in queste settimane di vacanza c’è chi continua a lavorare per dotare Roma di un servizio metro più efficiente: questi sono i lavori di Atac alla stazione della linea B Eur Fermi. Questi interventi di manutenzione straordinaria consentiranno la sostituzione di due deviatoi di linea per il rinnovo dell'infrastruttura". Lo scrive in un post su Facebbok Pietro Calabrese, assessore alla Città in movimento di Roma Capitale, mostrando le immagini dei lavori sui binari della metropolitana. "Per consentire queste operazioni è stata disposta la chiusura delle tratta Eur Magliana-Laurentina. Questo ha consentito ad Atac di anticipare alcuni interventi di pulizia straordinaria e decoro già programmati anche nella stazione di Laurentina. Interventi che saranno effettuati pure in altre stazioni delle linee A e B della metropolitana", ha concluso Calabrese. (Rer)