- Nepal: coronavirus, per la prima volta incremento giornaliero superiore a mille casi - Il Nepal ha registrato oggi per la prima volta più di mille nuovi casi di coronavirus, esattamente 1.016, che hanno portato il totale a 28.257. Sono stati registrati anche sette decessi e il numero complessivo delle vittime è salito a 114. Lo ha riferito il ministero della Sanità nel suo bollettino quotidiano. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 13.461 test basati sulla tecnica della reazione a catena della polimerasi; da quando l’epidemia è emersa ne sono stati effettuati 542.866. Sono stati dimessi dalle strutture sanitarie 85 pazienti; quelli che si sono ripresi sono in tutto 17.580. Restano 10.563 casi attivi e 13.926 persone si trovano in quarantena. Tutti i 77 distretti del paese sono stati interessati dal contagio, ma attualmente quattro non hanno più alcun caso attivo: Manang, Mustang, Dolpa e Humla. Altri cinque contano più di 500 casi ciascuno: Morang, Parsa, Rautahat, Mahottari e Kathmandu. Quest’ultimo oggi ha visto aumentare i casi di oltre 200 unità, per la prima volta. (segue) (Res)