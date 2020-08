© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bangladesh: Alta corte ordina esposizione ritratto di Sheikh Mujibur Rahman in parlamento - L’Alta corte del Bangladesh, una delle due divisioni della Corte suprema (l’altra è quella d’appello), ha ordinato che il ritratto di Sheikh Mujibur Rahman, padre della nazione (e della premier in carica, Sheik Hasina), sia esposto in parlamento, nell’aula delle sedute. Un collegio di due giudici (Tariq ul Hakim e Kuddus Zaman) ha emesso la sentenza oggi, in un’udienza virtuale, in risposta a un’istanza dell’avvocato Subir Nandi Das, ammessa come lite di pubblico interesse. Il viceprocuratore generale Amit Das Gupta ha rappresentato lo Stato. La petizione è stata presentata sulla base della Sezione 4(A) della Costituzione del Bangladesh, che prevede l’esposizione del ritratto del presidente (in carica) nell’ufficio del presidente, del primo ministro, del presidente del parlamento e nelle rappresentanze diplomatiche all’estero e l’esposizione del ritratto del primo ministro nelle sedi della presidenza e della presidenza del parlamento, negli uffici governativi, degli enti autonomi, degli istituti di istruzione e nelle ambasciate. L’anno scorso l’Alta corte ha ordinato l’esposizione del ritratto di Mujibur in tutte le aule giudiziarie. (Res)