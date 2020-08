Germania: Merkel, rispettare le regole per allentamento delle restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se tutti i cittadini rispettano le norme è possibile procedere con la vita pubblica: lo ha dichiarato la cancelliera tedesca Angela Merkel, commentando nel corso di una visita nel Nord Reno-Westphalia la situazione riguardo la diffusione del Covid-19 in Germania. "Se i numeri tornano a scendere possiamo aprirci di più. Se non scendono, o se aumentano, dobbiamo chiedere quello che è necessario ed in ogni caso un ulteriore allentamento delle restrizioni non può aver luogo ora", ha dichiarato Merkel. Secondo quanto rilevato oggi dall'Istituto sanitario Robert Koch, nelle ultime 24 ore sono 1.390 i nuovi casi di Covid-19 in Germania. Merkel ha quindi ricordato che tutti coloro che rientrano da viaggi in aree a rischio devono avere un test negativo o altrimenti sottoporsi alla quarantena di 14 giorni: "Non è un regolamento opzionale; è un dovere", ha detto. Secondo la cancelliera, questo quadro non toglie niente al fatto che le priorità del governo sono la ripresa economica, la creazione di posti di lavoro e la riapertura delle scuole.(Geb)