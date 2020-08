Coronavirus: tamponi rapidi anche negli aeroporti della Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche negli aeroporti della Sardegna verranno effettuati i tamponi rapidi per i passeggeri in arrivo da Spagna, Malta (direttamente collegati con l'Isola) ma anche da Croazia e Grecia, inseriti nell'ultimo dpcm del governo fra quelli con l'obbligo di tampone al rientro in Italia. Le operazioni sono già partite all'aeroporto di Cagliari-Elmas dove oggi nell'aerostazione sono stati allestiti i box dove il personale dell'Azienda di Tutela della Salute effettuerà i test. Ad Olbia si parte domani con il montaggi delle postazioni e nei prossimi giorni la stessa operazione verrà effettuata nello scalo di Alghero-Fertilia. (segue) (Rin)