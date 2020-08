Coronavirus: tamponi rapidi anche negli aeroporti della Sardegna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ats ha precisato che nel rispetto della normativa i passeggeri provenienti dalle aree a rischio possono anche effettuare il tampone nel paese di provenienza nelle 72 ore precedenti all'atterraggio per certificare la loro negatività al virus o essere presi in carico dall'Ats Sardegna entro le 48 ore successive al loro arrivo nell'Isola. In quest'ultimo caso, dopo aver contattato i servizi sanitari, i viaggiatori dovranno attendere l'esito del tampone nel rispetto delle regole sulla quarantena preventiva e volontaria. Ancora non è chiaro se i tamponi verranno effettuati anche negli scali marittimi della Sardegna: nessuna direttiva in proposito è ancora stata emanata. In caso positivo, il primo ad essere coinvolto sarà lo scalo di Porto Torres collegato direttamente con Barcellona. (Rin)