Il rapporto del Senato Usa, la Russia sfruttò l'inesperienza del team di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione sull’Intelligence del Senato degli Stati Uniti ha pubblicato oggi il quinto e ultimo volume del suo rapporto sulle ingerenze della Federazione russe nelle elezioni del 2016, incentrato in particolare su “minacce e vulnerabilità del controspionaggio”. Il rapporto di 996 pagine, votato dalla maggioranza repubblicana, approfondisce ulteriormente i legami tra le attività russe e le figure chiave della campagna elettorale del presidente Donald Trump rispetto al rapporto del procuratore speciale Robert Mueller, cui fu affidata nel 2017 l’inchiesta “Russiagate”, mettendo in luce in particolare i modi in cui il Cremlino riuscì a trarre vantaggio dall’inesperienza del team di transizione per accedere a informazioni sensibili. Secondo il rapporto, l’ex coordinatore della campagna elettorale dell’allora candidato repubblicano Trump, Paul Manafort, lavorava già dal 2004 per favorire le operazioni dell’oligarca russo Oleg Deripaska e di altri oligarchi ucraini filorussi. In particolare, Manafort lavorò a stretto contatto con Konstantin Kilimnik, definito dalla commissione un “funzionario dell’intelligence russa”, che funse da tramite tra lui e Deripaska. In numerose occasioni, l’allora collaboratore di Trump passò a Kilimnik “dati sensibili su sondaggi interni e strategie di campagna elettorale”.Secondo la commissione Intelligence del Senato, tuttavia, non è chiaro in che modo tali dati siano state utilizzate da Kilimnik, che secondo “alcune informazioni” potrebbe essere “connesso” alla campagna di hackeraggio della Russia e al furto di email democratiche. “Preso nella sua interezza, il livello di accesso di Manafort a informazioni di alto livello e la sua volontà di condividere dati con individui strettamente affiliati ai servizi d’intelligence russi, in particolare Kilimnik e soci di Oleg Deripaska, rappresenta una grave minaccia di controspionaggio”, si legge nel rapporto finale della commissione. Un altro personaggio chiave dell’inchiesta e Roger Stone, condannato a 40 mesi di carcere nel novembre scorso ma oggi agli arresti domiciliari. Secondo la commissione senatoriale, Trump e suoi stretti collaboratori tentarono di ottenere in anticipo da Mosca informazioni sull’imminente pubblicazione da parte di WikiLeaks di email compromettenti di Stone. Sempre dal governo russo Donald Trump Jr, figlio primogenito dell’attuale presidente Usa, cercò di ottenere informazioni che avrebbero potuto favorire la campagna elettorale. La questione fu discussa nel corso di una riunione alla Trump Tower cui parteciparono Natalia Veselnitskaja e Rinat Akhmetshin, figure con “estesi e preoccupanti contatti con il governo e con l’intelligence” di Mosca. Tuttavia, non risulta che le informazioni richieste siano state infine trasmesse.Altro personaggio chiave dell’inchiesta “Russiagate” è Michael Cohen, già vicepresidente della Trump Organization condannato a tre anni di carcere nel dicembre del 2018 ma ai domiciliari dallo scorso maggio per timori legati alla diffusione del Covid-19 nelle prigioni federali. Secondo il rapporto, dalla fine del 2015 l’avvocato personale di Trump “si rivolse direttamente al Cremlino per sollecitare l’assistenza del governo russo” a proposito della realizzazione di un progetto immobiliare di Trump a Mosca. “Cohen tenne Trump informato sugli sviluppi dell’accordo. Mentre le trattative erano in corso, Trump rilasciò dichiarazioni positive su Putin”, scrive la commissione. Secondo il rapporto, Cohen e Felix Sater, socio d’affari di lunga data dell’allora candidato repubblicano alla presidenza, “cercarono di far leva sulle dichiarazioni di Trump per facilitare l’accordo”. Lo stesso Cohen nel gennaio del 2016 si mise in contatto con un collaboratore del portavoce di Putin, Dmitrij Peskov, per riferire delle parole di Trump. I tentativi di portare avanti l’affare s’interruppero tuttavia nell’estate del 2016.La commissione Intelligence del Senato sostiene che più avanti la Russia “trasse vantaggio” dalla “relativa inesperienza governativa” del team di transizione di Trump, “dalla sua opposizione alle politiche della precedente amministrazione di Barack Obama e dal desiderio del presidente eletto di approfondire i suoi legami con la Russia attraverso canali non ufficiali”. Il team di transizione, infatti, “assunse ripetutamente azioni che avevano il potenziale, e talvolta la conseguenza, di interferire con gli sforzi diplomatici dell’amministrazione Obama”. Tra tali azioni vengono annoverate le conversazioni del primo consigliere alla Sicurezza nazionale di Trump, Micheal Flynn, con l’allora ambasciatore russo Sergej Kisljak. Dall’altra parte, tuttavia, la commissione rileva che “certe procedure” del Federal Bureau of Investigation (Fbi) in risposta alle ingerenze russe furono “formalmente viziate”. I cinque volumi del rapporto della commissione senatoriale, si legge nel documento, rappresentano “tre anni di attività investigativa, con interviste a centinaia di testimoni, milioni di pagine di documenti studiati, audizioni a porte aperte e chiuse”.Tra gli altri, la commissione ha convocato negli anni Michael Cohen, il consigliere politico di Trump Jared Kushner, Donald Trump Jr, il coordinatore della campagna elettorale di Hillary Clinton John Podesta e funzionari del dipartimento di Stato come Jonathan Winer. “Possiamo dire, senza alcuna esitazione, che la commissione non ha trovato alcuna prova che l’allora candidato Donald Trump o la sua campagna elettorale fossero collusi con il governo russo per interferire nelle elezioni del 2016”, ha commentato il presidente ad interim della commissione, Marco Rubio. Secondo Mark Warner, membro democratico della commissione, il quinto volume del rapporto rappresenta invece “il più completo esame condotto finora dei rapporti tra la Russia e la campagna elettorale di Trump del 2016”: si verificò “un livello scioccante di contatti tra i collaboratori di Trump e funzionari del governo russo che costituisce una reale minaccia di controspionaggio e che non può avvenire nuovamente”. (Nys)