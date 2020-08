Mali: tentato golpe, Cedeao invita militari a “restare in caserma” e ad assumere atteggiamento responsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao) ha invitato i militari delle Forze armate del Mali a “restare in caserma” e ad assumere un atteggiamento “responsabile”, ribadendo il proprio rifiuto di ogni azione “incostituzionale”. È quanto si legge in un comunicato diffuso dalla stessa organizzazione su Twitter. La dichiarazione giunge mentre si moltiplicano le voci circa un tentativo di colpo di Stato militare in atto in queste ore nel Paese. In precedenza fonti militari citate dal sito d’informazione “Lsi Africa” avevano riferito dell’arresto del premier Cissé e di Karim Keita, figlio del presidente Ibrahim Boubacar Keita: quest’ultimo ha tuttavia smentito la notizia su Twitter. Nessuna smentita ufficiale è invece giunta finora sui presunti arresti del presidente dell'Assemblea nazionale, Moussa Timbiné alias Bessé, del ministro della Difesa, Ibrahim Dahirou Dembelé, e del capo di Stato maggiore delle Forze armate, Abdoulaye Coulibaly. Inoltre, secondo quanto riporta il quotidiano "Journal du Mali", uomini armati avrebbero sequestrato questa mattina il ministro dell’Economia e delle finanze, Abdoulaye Daffé. Secondo le stesse fonti, un grosso distaccamento militare sarebbe attualmente in marcia verso l’emittente televisiva statale “Ortm” per prenderne il controllo. Nel frattempo centinaia di persone si sono radunate in piazza dell’Indipendenza, a Bamako (già teatro delle proteste di massa indette dall’opposizione per chiedere le dimissioni di Keita), per manifestare il loro sostegno alle Forze armate. Secondo quanto si apprende dalle stesse fonti, l'ammutinamento in corso a Bamako sarebbe portato avanti da quattro ufficiali: il generale Cheick Fanta Mady Dembelé e i colonnelli Sadio Camara, Diaw e Mama Sekou Lelenta. (Res)