Libano: presidente Aoun, giustizia su omicidio Hariri è desiderio di tutti

- L’accertamento della verità sul “crimine odioso” che ha condotto all’omicidio dell’ex premier libanese Rafik Hariri e “minacciato la stabilità e la pace” del Libano corrisponde al “desiderio di tutti”. Lo ha affermato il presidente del Libano, Michel Aoun, secondo quanto apparso sul profilo Twitter della presidenza libanese. Il presidente Aoun ha poi auspicato che il verdetto di oggi del Tribunale speciale dell’Aia sia un’occasione per ricordare i frequenti “appelli all’unità e alla solidarietà” del defunto premier Hariri, e che si riesca a unire gli sforzi per proteggere il Libano da ogni tentativo di destabilizzazione, perché come diceva lo stesso Hariri “nessuno è più grande del proprio paese”. Aoun ha anche auspicato che sia possibile stabilire giustizia per tutti i crimini affini che hanno colpito leadership con “un posto importante nei cuori dei libanesi”, la cui assenza dalla scena politica libanese ha lasciato “un grande vuoto”. (Lib)