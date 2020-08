Perù: federazione medici annuncia sciopero nazionale di 48 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione dei medici del Perù ha annunciato uno sciopero di 48 ore i prossimi 26 e 27 agosto per protestare contro la mancanza di strumenti di protezione personale per i medici e ossigeno per i pazienti. Il Perù è, dopo il Brasile, il paese con il più alto numero di contagi da nuovo coronavirus in America latina. Tra le altre richieste, riferisce il quotidiano “Gestion”, c’è quella di aumentare il budget destinato alla sanità al 5 per cento del Pil e l’erogazione del bonus Covid per gli operatori sanitari. La federazione ha sottolineato che la mobilitazione non interromperà le cure somministrate ai pazienti Covid. (segue) (Mec)