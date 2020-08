Sicilia: Musumeci, sbloccata dopo tre anni graduatoria formazione professionale per 136 mln

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Si sblocca finalmente, dopo oltre tre anni, la graduatoria relativa all'avviso 8 della formazione professionale. Un bando che mette in campo 136 milioni di euro, finanziando 176 enti siciliani, con il coinvolgimento di migliaia di lavoratori. E' stato un lungo ed estenuante contenzioso, dopo il primo ricorso amministrativo che risale al 2017, a seguito di molti errori presenti nel bando predisposto dal precedente governo nel 2016. Era un impegno che avevamo preso e lo stiamo mantenendo". Lo ha dichiarato il governatore Nello Musumeci, annunciando la pubblicazione sul portale istituzionale della Regione Siciliana della nuova graduatoria, adeguata ai criteri contenuti nell'ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativa, da parte del dipartimento della Formazione professionale, guidato da Patrizia Valenti. I giudici amministrativi avevano messo in discussione i punteggi relativi a due criteri: uno riguardava il numero dei corsi conclusi rispetto a quelli finanziati, l'altro quello degli allievi formati in proporzione agli iscritti. (segue) (Ren)