Sicilia: Musumeci, sbloccata dopo tre anni graduatoria formazione professionale per 136 mln (2)

- L'assessore regionale Roberto Lagalla ha affermato: "Al momento del mio insediamento a causa dello stallo creato dal blocco dell'avviso 8, l'intero sistema della Formazione professionale era completamente fermo, con evidenti e notevoli danni per i lavoratori e per gli enti coinvolti. Grazie a un lungo e sinergico lavoro con tutte le parti coinvolte e grazie al supporto del presidente Musumeci, siamo riusciti a riavviare l'intero comparto attraverso nuove proposte formative e modificandone il funzionamento già con l'avviso 2, pubblicato nel 2018, per mezzo del quale è stato possibile rimettere in moto la "macchina", con conseguenti opportunità occupazionali". Quindi ha concluso: "Abbiamo riformulato, secondo i criteri stabiliti dal Cga, la graduatoria grazie alla quale sarà possibile attivare ulteriori percorsi formativi rivolti a una platea di circa 10 mila studenti e soprattutto riassorbire un'ulteriore quota di lavoratori non ancora impegnati nel sistema". (Ren)