Mauritius: marea nera, arrestato il capitano della nave giapponese Mv Wakashio

- Le autorità delle isole Mauritius hanno annunciato l’arresto del capitano e di un altro membro dell’equipaggio della nave cargo giapponese Mv Wakashio, incagliata dal 25 luglio scorso su una barriera corallina al largo dell’arcipelago. Lo ha reso noto la polizia di Port Louis. Sunil Kumar Nandeshwar, questo il nome del capitano di 58 anni e di nazionalità indiana, è stato incriminato per minaccia alla navigazione sicura. L’uomo è già comparso di fronte ai giudici del tribunale distrettuale della capitale e sarà trattenuto in dalle autorità fino al prossimo 25 agosto. La polizia ha anche fatto sapere di aver interrogato i membri dell’equipaggio, i quali avrebbero rivelato agli inquirenti che al momento dell’incidente era in corso una festa di compleanno a bordo della nave cargo. Un’altra ipotesi vagliata dagli investigatori è che la nave si sia avvicinata eccessivamente alla costa nel tentativo di captare un segnale WiFi. (segue) (Res)