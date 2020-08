Mauritius: marea nera, arrestato il capitano della nave giapponese Mv Wakashio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quest’oggi il governo del Giappone ha reso noto che invierà una nuova squadra di esperti alle isole Mauritius per contribuire agli sforzi di pulizia delle acque del mare inquinate da oltre mille tonnellate di petrolio fuoriuscite dalla Mv Wakashio. Lo ha annunciato l'ambasciata giapponese a Port Louis in una nota. “La fuoriuscita di petrolio ha causato gravi danni all'ambiente sulla costa sud-orientale di Mauritius e avrà anche un inevitabile impatto sull'industria del turismo del Paese”, afferma la nota, annunciando che un team di sette specialisti partirà dal Giappone domani per consegnare attrezzature per assorbire le chiazze di petrolio che si sono riversate nelle acque. “Il Giappone ha deciso di inviare la squadra in considerazione di tutte le circostanze, compresa la richiesta urgente di assistenza da parte del governo di Mauritius e le relazioni amichevoli tra i due Paesi”, ha aggiunto l’ambasciata. Tokyo aveva già inviato una prima squadra di sei esperti (diplomatici e membri della Guardia costiera) per aiutare con gli sforzi per contenere la fuoriuscita. Il governo mauriziano, da parte sua, ha espresso l'intenzione di chiedere un risarcimento per i danni causati dalla fuoriuscita di petrolio. (segue) (Res)